ACF, collaborazione con Opera Laboratori per le gare al Franchi

Opera Your Preview diventa punto vendita ufficiale dei biglietti per le gare in casa della Fiorentina

Nasce la collaborazione tra Opera Laboratori e Acf Fiorentina per le gare che si giocheranno in casa al Franchi. Ad un anno di distanza dall’inaugurazione, nel cuore di Firenze, di un nuovo spazio della cultura e dell’ospitalità, Opera Your Preview “festeggia” diventando punto vendita ufficiale dei biglietti per le gare in casa della Fiorentina. Nasce così la collaborazione tra Opera Laboratori, azienda leader nella gestione museale e concessionario ufficiale per i servizi aggiuntivi di musei come gli Uffizi, la Pinacoteca di Brera, il Parco Archeologico di Pompei, la Galleria dell’Accademia di Firenze e il Duomo di Siena, e l’Acf Fiorentina.