Oggi è un giorno non banale per i tifosi viola. Il 7 gennaio del 1987 nasceva Davide Astori, ex capitano della Fiorentina scomparso il 4 marzo del 2018. Come ricordo e memoria, il club viola sui social ha pubblicato una sua foto con la didascalia: "Davide Astori per sempre con noi". Oggi sarebbe stato il suo 37° compleanno.