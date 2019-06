Telefonata tra Commisso e Montella: l’Aeroplanino resta l’allenatore della Fiorentina

Vincenzo Montella resta l’allenatore della Fiorentina. Non c’è ancora l’ufficialità, ma secondo il Corriere dello Sport andrà così. Ieri il tecnico campano, in vacanza in Bhutan, e Rocco Commisso si sono sentiti telefonicamente, facendo una lunga chiacchierata. L’imprenditore italo-americano ha comunicato all’attuale tecnico viola che conta su di lui per ripartire e costruire le basi della sua prima Fiorentina, promettendogli pieno supporto nella costruzione di una squadra che dovrà tornare a divertire, come già fatto sotto la gestione tecnica dello stesso Montella dal 2012 al 2015. Fondamentali nel proseguimento del rapporto tra la Viola e il mister sono stati i pareri di Giancarlo Antognoni e dei fratelli Della Valle: tutti ne hanno parlato molto bene a Commisso, il quale non ama fare rivoluzioni e licenziare (l’Aeroplanino ha un contratto fino al 2021 a 1,5 milioni a stagione), specie all’inizio di una nuova avventura imprenditoriale. SECONDO LA NAZIONE, INVECE, E’ INIZIATO IL CASTING-ALLENATORE.