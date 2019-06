Cercasi amministratore delegato: no a Gandini e Scolari

La Fiorentina è ancora alla ricerca di un amministratore delegato. Come scrive il Corriere dello Sport, sono state bocciate le candidature di Umberto Gandini e Luca Scolari. Sarà un dirigente esperto, conosciuto anche a livello internazionale con cui ci sono trattative in corso. Non sarà americano. Il collante sarà Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso. Le decisioni sul mercato saranno prese da un “organo collegiale” di cui faranno parte Antognoni e Montella. Saranno sentite le opinioni di tutti, ma, alla fine, a decidere sarà il direttore sportivo Daniele Pradè, già a lavoro, nonostante sarà operativo solo dal primo luglio.