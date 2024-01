Dopo la sconfitta per 4-3 del suo Pescara nella partita di Serie C della scorsa settimana contro la Juve Next Gen, il tecnico abruzzese, Zdenek Zeman, lancia una frecciata agli avversari: "Hanno segnato due gol in fuorigioco, d'altronde si devono salvare...". Leggi le classifiche aggiornate del campionato di Serie C su Numericalcio.it