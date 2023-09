VIDEO VN – Vinciguerra su E-20: “Venti partite e una storia da raccontare”

Il collega Roberto Vinciguerra con il libro "E-20 Viola" racconta al grande pubblico aneddoti e curiosità riguardo a venti partite molto particolari della storia della Fiorentina, dagli albori della società viola fino al 2005

In "E-20 Viola" il giornalista Roberto Vinciguerra dà grande risalto a partite della Fiorentina che magari non vengono ricordate da tutti e che nascondono dentro di loro un significato importante per la storia gigliata