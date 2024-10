Buone notizie per Raffaele Palladino alla vigilia della sfida europea contro i The New Saints. Tutti presenti alla rifinitura

Buone notizie per Raffaele Palladino alla vigilia della sfida europea contro i The New Saints. Tutti presenti alla rifinitura: oltre a Pongracic e Mandragora, sono aggregati con la prima squadra anche Kouadio e Baroncelli (che in Primavera ha preso 5 giornate di squalifica)