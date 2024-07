Appena finita la partitella (vinta per 1-0 dagli azzurri grazie al gol di Fortini) tutti i giocatori impegnati si sono messi in cerchio per svolgere dello stretching defaticante

Appena finita la partitella (vinta per 1-0 dagli azzurri grazie al gol di Fortini) tutti i giocatori impegnati si sono messi in cerchio per svolgere dello stretching defaticante