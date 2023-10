VIDEO VN – Terracciano e le critiche: “Non mi toccano”. E su Italiano…

Non è una roba a cui do tanto peso. Non perché voglia sembrare quello forte che non si rende conto del periodo negativo. Penso di essere abbastanza intelligente da distinguere le critiche costruttive da quelle gratuite. Non conosco qualcuno che...

"Non è una roba a cui do tanto peso. Non perché voglia sembrare quello forte che non si rende conto del periodo negativo. Penso di essere abbastanza intelligente da distinguere le critiche costruttive da quelle gratuite. Non conosco qualcuno che non venga criticato, fa parte della cultura calcistica italiano. Non è un qualcosa che mi può condizionare, altrimenti non avrei la fortuna di giocare a Firenze. E’ una piazza che pretende tanto e ci stimola a dare il meglio"