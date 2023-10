VIDEO VN – Terracciano: “Adesso tutti sanno chi siamo. Io per sempre a Firenze”

"Firenze è il posto in cui sono stato più a lungo e in cui mi sono trovato meglio. I miei figli sono cresciuti qua… Non vedo motivi adesso per cui dovrei allontanarmi da questa città. Poi il calcio è imprevedibile, ma io non ci penso. Sto...

"Firenze è il posto in cui sono stato più a lungo e in cui mi sono trovato meglio. I miei figli sono cresciuti qua… Non vedo motivi adesso per cui dovrei allontanarmi da questa città. Poi il calcio è imprevedibile, ma io non ci penso. Sto bene e se dovessi finire la carriera qua sarei felicissimo. E’ un onore giocare a Firenze, ci starei volentieri fino alla fine"