VIDEO VN – Pellegrini: “Conosco il Franchi, so che al ritorno sarà dura”

Le parole di Manuel Pellegrini alla vigilia di Betis-Fiorentina (qui sotto la traduzione in italiano)

"E' una squadra che gioca un buon calcio, ha centrocampisti creativi e un centravanti pericoloso. Sarà una partita complessa cercando di avere il controllo della palla. Vogliamo sfruttare al massimo i primi 90' di questa doppia sfida. Conosco lo stadio Franchi, ci sono stato da poco per la partita di Giuseppe Rossi, che ho avuto la fortuna di allenare al Villarreal. Conosco il calcio italiano e so che a Firenze c'è un ambiente importante e un tifo caldo, ma anche qui da noi è lo stesso, non credo sarà un fattore decisivo. Lo avranno la gara di ritorno in casa ma prima di tutto dobbiamo pensare a domani".