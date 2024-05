VIDEO VN – Italiano: “Finale da 50 e 50. Può succedere di tutto”

Le parole di Vincenzo Italiano in conferenza stampa in vista della finale di Conference League contro l'Olympiacos di domani

Vincenzo Italiano in conferenza stampa in vista della finale: "L'unico aspetto differente rispetto allo scorso anno è che queste situazioni le abbiamo già vissute. Queste sono partite da 50 e 50, siamo forti noi come lo sono loro. Abbiamo esperienza e domani dobbiamo farla valere. Sto vivendo questa partita con grande attesa. Per noi è una rivincita e domani dovremo fare di tutto per essere concreti e concentrati. Lo scorso anno non abbiamo avuto un buon epilogo e dovremmo mettere in campo tutta quell'amarezza per portarla a casa".