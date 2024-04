L'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato in conferenza stampa dei problemi in attacco della sua squadra

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato della maledizione del gol che la squadra sta vivendo in questa stagione. "Forse qualcuno ci sta facendo una macumba, non so. Non mi era mai successo"