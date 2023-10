VIDEO VN – Terracciano: “Non fate arrabbiare Milenkovic! Biraghi mai in porta”

"E se Terracciano venisse espulso con i cambi terminati, chi andrebbe in porta come Giroud? Mettiamo Milenkovic che è più alto, ma non so se qualcuno è più preparato. So che Biraghi è entrato in Liga ed ha preso pure gol su punizione quindi lui lo scartiamo (ride, ndr)"

E se Terracciano venisse espulso con i cambi terminati, chi andrebbe in porta come Giroud? Mettiamo Milenkovic che è più alto, ma non so se qualcuno è più preparato. So che Biraghi è entrato in Liga ed ha preso pure gol su punizione quindi lui lo scartiamo (ride, ndr)