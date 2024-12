VIDEO VN – I tifosi incitano i viola con… i fuochi d’artificio!

Tutta la carica dei supporters gigliati, i quali hanno salutato oggi la squadra in partenza per Torino

I tifosi viola sono accorsi oggi a salutare i giocatori della Fiorentina in partenza per Torino, dove domani affronteranno la Juventus di Thiago Motta. Grande la carica dei supporters gigliati, che hanno lanciato cori, acceso fumogeni ed anche qualche piccolo fuoco d'artificio per stimolare la squadra in vista dell'importante impegno.