Il tecnico della Primavera spiega i motivi dell'impiego di Niccolò Pierozzi, titolare e in campo 90' dopo una lunga assenza

Al Viola Park si è giocato Fiorentina-Lazio, settima giornata del Campionato Primavera 1 2023/24. I viola non riescono a dare seguito alla vittoria contro il Frosinone e incappano nella quarta sconfitta in campionato, restando fermi a 5 punti in classifica