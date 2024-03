Torino-Fiorentina finisce 0-0 nonostante la superiorità numerica dei viola per tutto il secondo tempo. Il commento del nostro vicedirettore

E' un pareggio deludente per la Fiorentina che non dà continuità alla bella prestazione vista contro la Lazio e non sfrutta l'espulsione di Ricci avvenuta in chiusura di primo tempo. Con il ciclo di ferro alle porte, è un risultato che rischia di complicare la corsa all'Europa.