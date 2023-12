Contro la Salernitana, la Fiorentina di Vincenzo Italiano è tornata a sorridere in modo convincente, ottenendo una bella vittoria, importante anche per la classifica

Era ora: Lucas Beltran ha segnato il suo primo con la maglia della Fiorentina in campionato, seppur dagli undici metri, mentre Riccardo Sottil è stato il migliore in campo, con un gol splendido messo a segno e l'assist per la rete di Bonaventura