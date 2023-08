Visite mediche di rito per Nzola. L'attaccante è pronto per diventare un giocatore della Fiorentina a tutti gli effetti. Dopo Trapani e Spezia, Nzola ritrova Italiano come allenatore

