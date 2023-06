VIDEO VN – Ecco la Fan Zone della Fiorentina a Praga

Ecco la Fan Zone della Fiorentina allestita a Praga per coloro che non sono in possesso del biglietto per entrare allo stadio questa sera

Questa sarà la Fan Zone dedicata ai tifosi della Fiorentina, a Praga, in vista della partita di questa sera. Come possiamo vedere dal video, attualmente ci sono delle ruspe al lavoro, perché ieri sera ha piovuto forte e il terreno al momento sembrerebbe inagibile. Quindi stanno cercando di coprirlo con del terriccio per eliminare il fango