Colpani e Bove fanno un bagno di folla tra i ragazzi del torneo paralimpico e il centrocampista trova il modo di scherzare sulla Juve

A Pontedera, presso il Campo sportivo "Nuova Marconcini", in mattinata sono in programma le finali regionali del Comitato Paralimpico. Ci sono anche Bove e Colpani per la Fiorentina