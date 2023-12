Corsa e mobilità per la Fiorentina nel riscaldamento al Viola Park. Due big non stanno prendendo parte all'allenamento

Corsa e mobilità per la Fiorentina nel riscaldamento al Viola Park. Due big non stanno prendendo parte all'allenamento. Ferencvaros-Fiorentina è valida per la qualificazione al primo posto del girone di Conference League