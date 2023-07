VIDEO VN – Amrabat è a Firenze! L’arrivo al Viola Park

Anche il centrocampista marocchino risponde alla convocazione della Fiorentina. In attesa di novità dal mercato...

Dopo Nico Gonzalez, sbarcato nel primo pomeriggio, anche Sofyan Amrabat si è aggregato al ritiro della Fiorentina al Viola Park. Una situazione che le parti hanno rimandato il più a lungo possibile per favorire trattative di mercato che però, ad oggi, non sono ancora decollate. E allora il marocchino ritrova il suoi compagni, almeno per il momento.