Le immagini da oltreoceano

Luis Suarez torna a mordere, come con Chiellini al Mondiale 2014 in Brasile: è successo nella vittoria per 3-1 dell’Inter Miami sul LAFC, che è valsa l’accesso alla semifinale di Concacaf Champions Cup. Dopo una rissa scoppiata per un intervento di Marlon (ex Sassuolo) l’attaccante si è agitato molto e Jordi Alba ha cercato di calmarlo ma d’istinto l’uruguagio ha provato a mordergli la mano