VIDEO – Spaventoso terremoto in Marocco: il calcio si ferma

Una fortissima scossa di terremoto ha colpito il Marocco intorno alle 23.11 di venerdì 8 settembre nella regione di Marrakesh, provocando distruzione e morti. L'epicentro del sisma, di magnitudo 6,8 secondo l'istituto americano di Geofisica, 7.0 per l'Istituto di Rabat, è stato individuato a 72 km a sud-ovest di Marrakech. Le immagini che circolano sul web sono devastanti: case crollate e persone in preda al panico che si sono riversate per strada. Oltre 630 vittime e più di 300 feriti, secondo la tv di Stato.

