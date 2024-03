VIDEO – Scontri tra ultrà di Atalanta e Rangers a Lisbona

Momenti di grandissima tensione ieri sera nei dintorni di Praça Dom Pedro IV a Lisbona per alcuni scontri tra ultrà di Atalanta e Rangers Glasgow. Gli italiani erano reduci dalla partita pareggiata per 1-1 contro lo Sporting Lisbona, mentre gli scozzesi in attesa del match di oggi contro il Benfica. Guarda il video

