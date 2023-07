VIDEO – San Siro come il Franchi: presto il vincolo della Soprintendenza

Sembra ormai acclarata la scelta della Soprintendenza di un ‘vincolo culturale semplice’ sullo stadio di San Siro che impone che l'impianto rimanga lì dov’è, esattamente come il Franchi

Il comune di Milano fa sapere in una note che non è ancora pervenuta una comunicazione ufficiale da parte della Soprintendenza, ma sembrerebbe ormai acclarata la scelta per un ‘vincolo culturale semplice’. Vincolo che di fatto impone, in concreto, che lo stadio rimanga lì dov’è