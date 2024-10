VIDEO – Roma contestata nella notte: “Ci prendono tutti in giro”

Al rientro in città dopo Fiorentina-Roma 5-1 esplode la rabbia di un gruppo di tifosi. Cori contro la squadra e un colloquio richiesto a Pellegrini

Pellegrini e Mancini hanno avuto un confronto con i tifosi romanisti che hanno detto di essere stanchi per la situazione attuale: “Siamo malati per la Roma svegliatevi. La pazienza è finita, dovete vincere. Non ce la facciamo più, ci stanno prendendo in giro tutti” (gazzetta.it)