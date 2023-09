VIDEO – Real Madrid, il nuovo stadio è incredibile! Ma in Italia quando?!

L'avveniristico stadio del Real Madrid è ormai arrivato alla conclusione dei lavori di ristrutturazione. Il Santiago Bernabeu è pronto ad accogliere i tifosi con tante novità

L'avveniristico stadio del Real Madrid è ormai arrivato alla conclusione dei lavori di ristrutturazione. Il Santiago Bernabeu è pronto ad accogliere i tifosi con tante novità: tra le più interessanti il tetto che si può chiudere in 15 minuti, e il campo in erba retrattile, che sparisce per essere irrigato e illuminato da lampade speciali