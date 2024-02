Jaden Philogene, calciatore dell’Hull City, squadra del campionato di seconda divisione inglese, mette a segno una rete sensazionale contro il Rotherham. Dopo aver dribblato un difensore, il giocatore segna con una rabona: il pallone si infila all'incrocio

Poi però la beffa: la deviazione del difensore è determinante per far finire il pallone in rete, negli annali questo sarà classificato come autogol