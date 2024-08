VIDEO – Protesta insolita in Venezuela: i giocatori falliscono di proposito i rigori

Particolare protesta in Venezuela. L'arbitro sbaglia una decisione e la squadra contrariata decide di non segnare neanche un rigore

Non sono mancati i colpi di scena nel Classico venezuelano tra Deportivo Táchira e Caracas valido per la "Copa Rey de Marcas". Alla squadra ospite è stato annullato un gol nei minuti finali che ha scatenato vibranti proteste. A quel punto il Caracas, contrariato per la scelta dell'arbitro, ha deciso di sbagliare tutti i tiri dal dischetto. Inoltre, il loro portiere, Frankarlos Benítez, è rimasto fermo senza fare lo sforzo di parare i penalty avversari. Video di Gazzetta.it