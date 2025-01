VIDEO – Paura per Bentancur. Malore in campo, ma sta bene

Le immagini

Rodrigo Bentancur ha accusato un malore in campo durante Tottenham-Liverpool di Carabao Cup. Il centrocampista uruguaiano sugli sviluppi di un calcio d'angolo pare abbia avvertito dei fastidi e dopo aver spizzato la palla di testa si è accasciato per terra. L'ex Juventus è stato portato fuori in barella utilizzando anche la maschera dell'ossigeno. Fortunatamente Bentancur ha fatto cenno con il pollice in su al pubblico.