L'episodio documentato sui social

Durante una diretta su Twitch per commentare la Kings League, Sergio Aguero si è portato una mano al petto e ha spiegato di avere avuto una mini-aritmia cardiaca: solo un piccolo spavento per l'ex calciatore del Manchester City, che si è ritirato proprio per problemi al cuore a fine 2021, a 33 anni.