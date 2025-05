Raffaele Palladino risponde ai fischi del Franchi e alla contestazione della Curva Fiesole durante Fiorentina-Bologna

"Ero così preso dalla partita che non ho sentito, però bisogna accettarlo. Capiamo l'amarezza dei tifosi. Bisogna accettare e andare avanti. I ragazzi hanno sempre dato tutto. Anche noi ci dispiace, eravamo in lotta per la Champions"