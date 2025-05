Raffaele Palladino non usa giri di parole per commentare il suo futuro alla Fiorentina in vista della prossima stagione

"Futuro? Io penso solo a fare il mio lavoro, penso solo a Udine. Dobbiamo dare il massimo per continuare a dare il massimo per la squadra. Io non ho vissuto un anno, ho vissuto per la Fiorentina"