Palladino: "Per gli amanti del sistema di gioco, ho sempre detto che possiamo giocare sia a tre che a quattro. Abbiamo la maturità per poter cambiare, a me piace farli entrambi e abituatevi a dei cambiamenti ogni tanto"