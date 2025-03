VIDEO – Non lascia tirare i rigori ai bambini: fischiato l’ex Roma Robin Olsen

Vi ricordate di Robin Olsen. Il portiere ex Roma è stato insultato più volte dai tifosi del Crystal Palace per una particolare motivazione

Il portiere dell’Aston Villa Robin Olsen, si rifiuta di far tirare dei rigori a dei piccoli tifosi del Crystal Palace durante l'intervallo. L'ex Roma è stato fischiato pesantemente dai tifosi anche se si stava scaldando per entrare in campo al posto di Emiliano Martinez. Video di Gazzetta.it