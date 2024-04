VIDEO – Modena in crisi, il tecnico Bianco a un giornalista: “Ma vaff…”

Il tecnico del Modena Paolo Bianco, è apparso nervoso dopo l'1-1 contro il Bari e, durante un'intervista all'emittente locale "TvQui", ha platealmente mandato "a quel paese" il giornalista in studio, Cristiano Tassinari. Guarda il video

Non è un momento semplice per il Modena, che non vince da più di 2 mesi e che, dopo l'1-1 di lunedì contro il Bari, ha solo 4 punti di vantaggio sulla zona playout della classifica di Serie B.