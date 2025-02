VIDEO – Milenkovic e quello dove lo hai imparato?! Gol pazzesco di tacco

Il Nottingham Forest di Milenkovic continua il suo sorprendente campionato, restando in zona Champions nonostante la sconfitta per 4-3 contro il Newcastle.

Protagonista del match è stato Nikola Milenkovic, ex difensore della Fiorentina, coinvolto in diverse azioni chiave: prima con un possibile rigore per fallo di mano non concesso, poi segnando un gol spettacolare di tacco sul 4-1, riaprendo la partita. Poco dopo, ha anche sfiorato la doppietta con un colpo di testa.