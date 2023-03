VIDEO – Messi al ristorante. Incredibile marea umana fuori dalla porta

Incredibile in Argentina

Non si placa in Argentina l'entusiasmo per il Mondiale vinto in Qatar e per il capitano dell'Albiceleste, Leo Messi. L'attaccante del Psg, rientrato in patria per la pausa delle nazionali, ha deciso di trascorrere la serata con la sua famiglia a Palermo, un quartiere di Buenos Aires, al ristorante "Don Julio". Non appena si è sparsa la voce, la folla ha iniziato a radunarsi fuori dalla porta del locale, creando un vero e proprio muro umano. Alla fine, per uscire, Messi ha dovuto ricevere la scorta della polizia.