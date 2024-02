VIDEO – “Mattarella quanti gol ha fatto?”. Tutte le gag di Ibrahimovic a Sanremo

Tutti gli sketch dello svedese alla prima serata del Festival

Zlatan Ibrahimovic a sorpresa ospite nella prima serata del Festival di Sanremo. L’ex attaccante del Milan e attuale dirigente del club rossonero torna all’Ariston dopo la sua presenza tre anni fa da co-conduttore per una serata. Zlatan ha scherzato con Amadeus dando vita ad un simpatico siparietto. E quando il conduttore gli nega il posto nel palco d’onore, quello in cui in passato si è seduto Mattarella, lo svedese domanda "quanti gol ha segnato?". Guarda il video