Moise Kean si scalda in vista del ritiro della Fiorentina. L'ormai ex attaccante della Juventus ha postato questo video sui propri social

Tra giovedì e venerdì, Moise Kean sarà a Firenze per le visite mediche e per firmare il contratto con la Fiorentina di Palladino. Intanto, l'ex PSG si allena così per prepararsi al ritiro viola