VIDEO – Luiz Felipe, iniziamo bene! Nome sbagliato e musica del Padrino

"Italia: è qui che ci siamo sempre distinti per la difesa e nient'altro". Inizia con queste parole il video con cui gli arabi dell'Al-Ittihad hanno annunciato l'acquisto dell'ex Lazio Luiz Felipe, il difensore brasiliano naturalizzato italiano che ha giocato per la Lazio. A fare da sottofondo la colonna sonora del "Padrino". Nel finale compare il nome del calciatore scritto in modo scorretto, con la B al posto della P.

