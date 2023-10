VIDEO – L’effetto del caso scommesse: le lacrime di El Shaarawy

La Roma vince 1-0 sul Monza grazie al gol al 90' di Stephan El Shaarawy, che festeggia con una corsa sotto la curva per poi, a fine partita, lasciarsi andare alle emozioni: il Faraone esce dal campo in lacrime. Un pianto liberatorio dovuto al periodo non semplice a causa delle accuse legate allo scandalo scommesse

La Roma vince 1-0 sul Monza grazie al gol al 90' di Stephan El Shaarawy, che festeggia con una corsa sotto la curva per poi, a fine partita, lasciarsi andare alle emozioni: il Faraone esce dal campo in lacrime. Un pianto liberatorio dovuto al periodo non semplice a causa delle accuse legate allo scandalo scommesse