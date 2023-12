Il momento in cui allo stadio del Ferencvaros issano sul pennone la bandiera della Fiorentina.

Il momento in cui allo stadio del Ferencvaros issano sul pennone la bandiera della Fiorentina. Abbiamo inserito nel video una musica famosissima per rendere omaggio ai tifosi che seguiranno la Fiorentina anche in questa ultima partita del girone eliminatorio.