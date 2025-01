La Fiorentina Femminile batte il Milan 2 a 0 e vola in semifinale di Coppa Italia. Crisi superata per le ragazze viola?

La Fiorentina Femminile batte il Milan 2 a 0 e vola in semifinale di Coppa Italia. Crisi superata per le ragazze viola? Presto per dirlo, ma ieri è stata una prova di forza importante