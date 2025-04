VIDEO – La Fiorentina e la corsa all’Europa: giusto crederci?

Dalla Champions alla Conference League, ben sette squadre sono ancora in corsa per ritagliarsi un posto in Europa nella prossima stagione

Dalla Champions alla Conference League, ben sette squadre sono ancora in corsa per ritagliarsi un posto in Europa nella prossima stagione. L'Atalanta, terza in classifica con 61 punti, è tornata a vincere dopo un periodo complicato, mentre Juventus (59) e Bologna (57) le stanno con il fiato sul collo. Sono ancora vive le speranze di Lazio (56), Roma (54), Fiorentina (53) e Milan (51): ecco il loro calendario da qui al termine del campionato.