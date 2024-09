Bove: "Il mio ruolo? Mi piace giocare da mezzala in un centrocampo a tre o a due. Anche il ruolo che mi sta facendo fare il mister sulla trequarti è più divertente, puoi fare più gol. Io mi metto a disposizione del mister"

Bove: "Ringrazio il mister per le belle parole. Per me la responsabilità è una cosa positiva, avere una buona pressione ti porta a far meglio"