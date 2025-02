Kean alla Fiorentina è rinato: dopo Retegui c'è lui. Però c'è una statistica importante in cui non eccelle, anzi è il peggiore in A

Moise Kean sta disputando una stagione formidabile alla Fiorentina : dopo Retegui è il migliore in Serie A sia per gol che per gol attesi. Allo stesso tempo, però, c'è una statistica importante in cui non eccelle