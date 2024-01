Le parole del tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, in conferenza stampa al termine della partita contro l'Inter

Vincenzo Italiano ha analizzato la partita contro l'Inter, sostenendo di aver visto un'ottima Fiorentina, in grado di mettere in difficoltà una delle squadre più forti d'Europa in questo momento. Inoltre, ha parlato della situazione legata ai tanti rigori sbagliati nelle ultime partite.